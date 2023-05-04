Mankeni darp eden eski sevgili davasında karar açıklandı





İstanbul Beşiktaş’ta, 16 Temmuz 2021 tarihinde bir gece kulübünde eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş’ı tekme ve yumruklarla darp ettiği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istenen eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta ile tehditle suçlanan arkadaşı Muhammed Emre Balcı’nın yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, müşteki Gizem Akbaş ve avukatlar katıldı. Tutuksuz sanıklar Mücahit İsmail Ayta ve Muhammed Emre Balcı ise duruşmaya katılmadı.

Müşteki avukatı Nuray Ünal söz alarak, “Eylemin önceki aşaması da dikkate alınarak ‘adam öldürmeye teşebbüs’ olarak değerlendirilmesini, dosyaya bakma görevinin ağır ceza mahkemesine ait olduğu değerlendirilerek görevsizlik karar verilmesini talep ediyoruz. Bütün bu taleplerimizden sonra eğer karar verilecek ise sanığa atılı suçlardan üst hadde cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

KADIN CİNAYETLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNİ TALEP ETTİ

Müşteki avukatlarından Gökhan Çantaoğlu ise, “Müvekkilin tehdit ediliyor olması nedeniyle zaten daha önceden sanık Mücahit hakkında almış olduğu uzaklaştırma kararı vardır. Buna rağmen olay günü vahşice saldırıya uğramıştır. Bir tehdidin varlığı zaten mahkeme kararı ile bellidir. Kadın cinayetleri kapsamında değerlendirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mücahit İsmail Ayta hakkında “kasten yaralama” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

‘TEHDİT’ SUÇUNDAN BERAAT

Öte yandan her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirten mahkeme, sanıklar Mücahit İsmail Ayta ve Muhammed Emre Balcı’nın “birden fazla kişi ile tehdit” suçundan beraatlerine hükmetti.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan müşteki Gizem Akbaş’ın avukatı Demet Tanrıverdi Keskin, şöyle konuştu:

*Gizem uğradığı şiddetten dolayı mağdur oldu. Kamera kayıtlarına yansıyan çok yoğun bir şiddet var. Sanık 7 ay ceza aldı, tehditten ise beraat etti. Ancak Türkiye’de temel sorun infazın olmaması.

*7 ay ceza verilen kişi 7 gün bile yatmayacak ancak infazda önleyici tedbirler alınması gerektiğini düşünüyorum. Öfke kontrol eğitimi olmalı yasalarımızda var ama uygulamada yok.

*Seçenek yaptırımlar olmalı yasalarımızda var ama uygulamada yok. Kapkaçın alt sınırı artırıldı ve şu an biz kapkaç haberleri görmüyoruz. Biz şiddet haberlerini duymaktan bıktık. Artık bu haberleri duymak istemiyoruz.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mücahit İsmail Ayta hakkında “birden fazla kişiyle birlikte tehdit” ve “basit yaralama” suçlarından toplam 2 yıl 4 aydan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer şüpheli Muhammed Emre Balcı’nın ise “birden fazla kişiyle birlikte tehdit” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.