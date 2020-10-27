Manş Denizi'ni geçmek isteyen 2'si çocuk 4 göçmen boğuldu

PARİS (AA) – Fransa'dan çıkan bir balıkçı teknesinin, Manş Denizi’nde batması sonucu 2'si çocuk 4 göçmen boğularak hayatını kaybetti.

Fransız yetkililer, yaklaşık 20 kişiyi taşıyan teknenin İngiltere kıyılarına ulaşmadan sabah saatlerinde battığını, teknedekilerden 14’ünün kurtarıldığını belirtti.

Kurtarılanlardan bazılarının ani kalp durması, bazılarının da hipotermi geçirdiğini ifade eden yetkililer, 2’si çocuk 1’i kadın 4 göçmenin ise yaşamını yitirdiğini aktardı.

Yılbaşından bu yana Manş Denizi’ni geçerken ölenlerin sayısı, son olayla 7’ye yükseldi.

Bu yıl 6 bin 300'den fazla göçmenin Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye ulaştığı biliniyor. İngiltere, Fransa'yı göçle mücadelede yeterince iş birliği yapmamakla suçluyor.

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