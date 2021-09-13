Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’nü kazandı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mansur Yavaş, şunları söyledi:
* 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
* Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum.