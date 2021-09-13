Mansur Yavaş, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’nü kazandı

Yazan:
Alaturka Online
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yayınlanma: 22:54 – 13 Eylül 2021 Güncellenme: 22:57 – 13 Eylül 2021

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’nü kazandı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mansur Yavaş, şunları söyledi:

* 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

* Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum.

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