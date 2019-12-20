Mansur Yavaş: 30 milyar lira birilerinin cebine gitti

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın sunduğu ‘Demokrasi Arenası’ bu akşam başkent Ankara’da. İlk bölümüyle izlenme rekorları kıran TELE1’deki programın konuğu, kısa sürede Ankara halkının güvenini ve sevgisini kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

“SON 10 YIL İÇİNDE İMAR RANTI VAR”

Eski ATO Başkanı Sinan Aygün’ün suç duyurusuyla ilgili konuşan Yavaş, “Ankara’da son 10 yıl içinde imar rantı var. Hep de aynı kişiler yapıyor bu işi. İmar değişikliğinde 30 milyar lira birilerinin cebine gitti. Ben bunu Meclis’te de gündeme getirdim. 80 dosya var, okul yapılması karşılığında hukuksuz olarak verilen” dedi.

Aygün hakkında suç duyurusunda da bulunan Yavaş, “AKP’li Yalçın Akdoğan, FETÖ’cülerin arsa ve mülkleri satıp yurtdışına kaçtığını söylüyor ve bu hisseleri kimsenin almamasını istiyor ancak Sinan Aygün gidip bu arsalardan satın alıyor. Ben buradan cumhuriyet savcılarına suç duyurusunda bulunuyorum bu konuda” ifadelerini kullandı.

Sinan Aygün’den gelen mesajları da gösteren Yavaş, “Sinan Aygün benimle sürekli görüşmek istedi ama ben reddettim” dedi. Yavaş, göreve geldiği günden beri Meclis’te kimseye rant sağlanmadığını söyledi ve imar baronlarına geçit vermeyeceklerini belirtti.

AYRINTILAR GELİYOR…

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