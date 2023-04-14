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14 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineMansur Yavaş AKP'lilere ayar üstüne ayar verdi! "Hırsızlara bağırırım şerefsizlik yapmasın!"

Mansur Yavaş AKP’lilere ayar üstüne ayar verdi! “Hırsızlara bağırırım şerefsizlik yapmasın!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Mansur Yavaş AKP’lilere ayar üstüne ayar verdi! “Hırsızlara bağırırım şerefsizlik yapmasın!”

Alaturka Online
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Alaturka Online
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