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14 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineMansur Yavaş AKP'lileri adeta çıldırttı! "Hırsızlara bağırırım şerefsizlik yapmasın!"

Mansur Yavaş AKP’lileri adeta çıldırttı! “Hırsızlara bağırırım şerefsizlik yapmasın!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Mansur Yavaş AKP’lileri adeta çıldırttı! “Hırsızlara bağırırım şerefsizlik yapmasın!”

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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