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14 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineMansur Yavaş AKP'lileri yerin dibine soktu!! "ŞEREFSİZLİK YAPMASIN HIRSIZA BAĞIRIRIM"

Mansur Yavaş AKP’lileri yerin dibine soktu!! “ŞEREFSİZLİK YAPMASIN HIRSIZA BAĞIRIRIM”

Alaturka Online
Alaturka Online

Mansur Yavaş AKP’lileri yerin dibine soktu!! “ŞEREFSİZLİK YAPMASIN HIRSIZA BAĞIRIRIM”

Alaturka Online
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