Sakarya Zaferi’nin 100. yılı dolayısıyla mesaj paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’da yanan bağımsızlık meşalesi ülkemizi daima aydınlatacak, Cumhuriyet’imizin daimi bekçisi Türk gençlerine ışık olacak” ifadelerine yer verdi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı’nın 4. birleşimi bugün Polatlı’da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığında gerçekleşti. Sakarya Zaferi’nin 100. yılı özel gündemiyle yapılan toplantıda Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

* Bu öylesine gelip geçen bir yüzyıl değil. 100 yıl önce dünyanın en uzun meydan savaşına sahne olmuş burada, vatanımızın kıyametin eşiğinden döndüğü zamana şahitlik ediyoruz.

* 23 Ağustos 1921’de bu topraklarda Haymana ve Polatlı’da başlayan bağımsızlığın son kale mücadelesi, Sakarya Nehri’nden vatanımıza yayılmıştır.

* Bu onurlu savaşın sonucunda, 57 yıllık ömrünün 17 yılını dünya tarihinin en kanlı cephelerinde geçiren gazi paşa, dünya savaş literatürüne şu sözleri kaydetmiştir: ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır’.

“ANLAMINA UYGUN BİR ŞEKİLDE KUTLAMAYA KARAR VERMİŞTİR”

“Türkiye’de zaman zaman Sakarya Muharebesi dendiği zaman Adapazarı-Sakarya’da olduğu düşünülür” diyen Yavaş, “Maalesef belki bugüne bu konuda kadar gerekli adımlar atılmamış olabilir. Ancak 100. yıl vesilesiyle Haymana ve Polatlı Belediye Başkanlarımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 100. yılı anlamına uygun bir şekilde kutlamaya karar vermiş, bütün dünyaya bu savaşın bu topraklarda olduğunu duyurma sorumluluğu üstlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından sosyal medya paylaşımında bulunan Yavaş, “Bugünkü meclis toplantımızı kurtuluşun topraklarında, Polatlı’da yaptık. Ankara’da yanan bağımsızlık meşalesi ülkemizi daima aydınlatacak, Cumhuriyet’imizin daimi bekçisi Türk gençlerine ışık olacak” ifadelerini kullandı.

Sakarya Zaferi kutlamaları, ‘Ankara’da Gençler Sporla Buluşuyor’ etkinliği ve Zara konseriyle devam etti.

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