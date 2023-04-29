Mansur Yavaş: Ankara’dan gittiniz, çok daha güzel oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elmadağ Projeleri Açılış Töreni’nde konuştu. Yavaş, şunları söyledi:

*Ankara’da iş başına geldiğimizde, metro için de çalışmalara başladık. Bunlardan bize sadece Cebeci-Mamak için izin verildi ve iki yıl projesi sürdü. Çünkü İstanbul’da yine en azından projeleri varmış Ekrem Başkan devam ettirdi. Ankara’da proje de yok. Çünkü metroya inanmıyorlar. Böyle bir düşünceleri yok. Öncelikleri farklı.

“1.6 MİLYAR LİRA HİÇ HESAPTA KİTAPTA OLMADAN BİZDEN TAHSİL EDİLDİ”

*Çayyolu metrosunu devretmişler Ulaştırma Bakanlığı’na. Ulaştırma Bakanlığı da bizden önceki dönemde işletmeyi belediyeye devrederken şöyle bir anlaşma yapmış. Demiş ki: ‘Bilet ücretinin belirli bir yüzdesini ödemek suretiyle tahsil edeceğiz sizden.’ 8 Nisan’da göreve başladık 28 Nisan’da çıkarılan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle, bundan sonra Ulaştırma Bakanlığı’nın bu alacağının bütçeden yüzde 5 kesilmek suretiyle tahsil edileceği yönünde bir karar çıktı.

*Anayasa Mahkemesi’ne gidildi. İptal edilmesine rağmen mahkemeyi de kazanmamıza rağmen o ara yeniden bu sefer kanun yoluyla aynı uygulamaya devam ediyorlar. Eğer belediye değişmeseydi bu kararnameyi de değiştirmeyeceklerdi. Bu kararnamenin değişmesiyle normalde 80 milyon 100 milyon lira arası ödememiz gerekirken 4 yılda şu anda 1,7 milyar lira para ödedik. Yani 1,6 milyar lira hiç hesapta kitapta olmadan bizden tahsil edildi ve Ankara halkını 1.6 milyar liralık daha az hizmet etmek durumunda kaldık.

“HAVAALANINDAN KENT MERKEZİNE METROSU OLMAYAN BAŞKENT”

*‘Niye metro yapmıyorsunuz’ diye soruyorlar. İstanbul’da Ekrem Başkan metro yaptıkça, ‘Biz daha çok yapacağız’ diye İstanbul’daki ‘Başka metroları da yapacağız’ diye uğraşıyorlar. Ama Ankara’da, Keçiören ile havaalanı arasında da bir metro projesi var. Dünyada havaalanından kent merkezine metrosu olmayan tek başkent belki de Ankara. Buna rağmen 2019 yılında o yetkiyi kendilerine aldılar bize vermediler biz yapacağız dediler projeyi. Onlar yapıyor. Nasıl olsa parası bizden çıkıyor. Ve 2020 veya 2021 yılında yatırım planının alınmasına rağmen bugüne kadar tek çivi çakılmadı ve harekete geçilmedi.

*Ben Ulaştırma Bakanlığı’na yazı yazdım. Dedim ki, ocak ayında; ‘Eğer yapmayacaksanız bize ikide bir metro yapmıyorsun diye suçlamayın. Devredin Ankara Büyükşehir olarak kendimiz yapalım’ dedim. Bugüne kadar cevap yok.

*Bunu da neye dayanarak söyledim. Metrolar uzun vadeli yatırımlardır. Metronun kredisini yurt dışından bulursunuz, 15-20 yıla yayarsınız. Ama biz Çayyolu’nun metrosunu, bırakın 15-20 yıl; 4-5 yılda ödemiş olacağız. Halbuki bu havaalanı metrosunu bize bıraksalar, çünkü Ulaştırma Bakanlığı yarın yapsa yine aynısını yapacak biz belki 15-20 yıl sonrası borçlandırmak suretiyle, ödenecek suretiyle yapabiliriz.

*Yine aynı şekilde hafif raylı sistem için de ben söz vermiştim. Bu halen Ulaştırma Bakanlığı’nda. İnşallah 14 Mayıs’tan sonra Ankara’da ve Türkiye’de yeni bir değişim olursa inşallah Elmadağ’a kadar uzatma sözümüzü de buradan veriyorum.

“MAALESEF ANKARA HALKI CEZALANDIRILDIĞI İÇİN…”

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*Ama maalesef Ankara halkı cezalandırıldığı için biliyorsunuz hafif raylı sistemde bir kaza olmuştu. Hala şu anda kent merkezine belirli saatlerde çalışıyor. Sinyalizasyonu hala yapılmadı. Öyle olmadığı için de mecburen insanlar otobüslerde sıkışıyor, trafik sıkışıklığı oluyor. Öncelikle o sinyalizasyonun da yapılması lazım.

“2013’TEN BERİ ANKARA’YA BİR TEK OTOBÜS ALINMAMIŞ”

*Geçen buraya geldiğimde yine ulaşımla ilgili sıkıntı bahsedildiği zaman söyledim. 2013’ten beri Ankara’ya bir tek otobüs alınmamış. Nüfus büyümüş, kent genişlemiş, büyükşehir sınırları genişlemiş. Ama bir tek otobüs yok. 400 tane otobüsü kazandırdık. İnşallah yenilerini de almaya devam edip Elmadağ’ın bu sorununu temelli çözmeyi planlıyoruz.

“16 MİLYARA 16 TANE ORTA ÖLÇEKLİ KENT KALKINIRDI”

*Bir kentin öncelikleri vardır. Seçimden önce de buralara geldiğimde söyledim; ‘Bizim çılgın projemiz falan yok. Belediyenin önceliği acil vatandaşın ihtiyaçlarını çözmek, hayali projelere, çöp projelere parayı gömmek değil’ dedim. Görüyorsunuz ANKAPARK gibi bir yere 16 milyar lira para gömüldü. 16 milyara 16 tane orta ölçekli kent kalkınırdı. Şu anda, bize çürük bir şekilde mahkeme tarafından teslim edildi. Sadece ve sadece; oyuncakları çalıştırmayı bırakın, oradaki havuzu doldurup, yazın Ankara halkına açıp ‘Gelin en azından buralarda gezin buralarda oturun’ demenin maliyeti 350 milyon lira. Düşünün ortadaki zararı.

*Yine giriş kapıları var biliyorsunuz Ankara’ya girerken, onların gündelik maliyeti 250 milyon lira. Yine hayvanat bahçesi yapacağız denilen yan tarafında ANKAPARK’ın oraya da bir teleferik yaptırılmış. Kendi partilerinden birisine vermişler, il başkan yardımcısına. Zarar 700 milyon lira. Ankara halkı işte bu değişimi gerçekleştirmek suretiyle 31 Mart’ta, seçimini Millet İttifakı’ndan yana yapmak suretiyle; artık parasının pula dönmeyeceğini, çöp projelere dönmeyeceğini görmüş oldu. Gerçek ihtiyaç neyse odur.

*Elmadağ 10 yıldır susuzluk çekiyor. Bunu fiilen yaşadık. İlk yapılacak işlerden birisi nedir? Elmadağ’ın suyunu halletmek ve sonuç itibarıyla Elmadağ 100 milyon 110 milyon lira civarındaki bir yatırımla 4-5 ay gibi kısa bir sürede barajda da su bitmişti, Çamlıdere’den gelen suyu Elmadağ’a bağlamak suretiyle inşallah artık Elmadağ susuzluk çekmeyecek. Hayırlı uğurlu olsun.

“ARTIK YOL ŞİKAYETİ ORTADAN KALKACAK”

*Bir yatırımımız daha var. Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu. Onun da temeli bugün atılıyor. 60 milyon lira civarında bir bedele mal olacak, Elmadağ’ın gençleri kullanacak. Onu da belediyemizin eskiden zarar eden, şimdi de 300 milyon civarında kar eden Portaş şirketimiz, inşallah Ankara Büyükşehir’e hibe ediyor. Biz de Elmadağlıların kullanımına inşallah bu yıl içerisinde teslim edeceğiz.

*Yine Elmadağ Aile Yaşam Merkezi… 3 bin 325 metre karelik bir alanda içinde hizmet birimler, gündüz bakımevi, çok amaçlı salon, kadınlar lokali, toplantı odası var. 43 milyon lira ihale bedeliyle ihale edildi ve temeli atılıyor. Yine aile yaşam merkezimiz, Ankara’nın her yerinde var. Burada da yoktu o da yapılmış olacak. Yine kesimhanemiz 9 dönüm üzerine yapılıyor 77 milyon liraya ihale edildi inşallah bu dönem içerisinde bitirip Elmadağ Belediyesi’ne teslim edilecek.

*Elmadağ Belediyemizin hizmet binası için daha önce biliyorsunuz ihaleyi yapmıştık. Ekonomik krizler nedeniyle Cumhurbaşkanlığı bir kararname çıkarttı. Artık maliyetler çok arttı arzu eden müteahhit zarar edecekse, işin de belli bir yüzdesini tamamlamışsa; feshetme hakkı verdi ve müteahhit feshetti. Ancak başkanım geldi bana dedi ki, ‘Attığınız temeli yapmadınız.’ Bizim bir kabahatimiz yok ki. Ekonomiyi bu kadar bozmasaydınız binanız hemen hemen bitmiş olacaktı. Yeniden ihaleye başvurduk ve başkanımın söylediği gibi izin verilmedi bize, Çevre Bakanlığı ve Hazine projeleri onaylamadı. Bunun üzerine biz yeni bir proje yapıyor gibi projenin tümünü değiştirmek suretiyle ihale yaptık ve 103 milyon liraya ihale edildi. Eğer itiraz olmaz, ihale kesinleşirse inşallah en kısa zamanda binanın burada yükseldiğini göreceksiniz.

“500 MİLYON LİRALIK YATIRIMLARIN TEMELİ ATILIYOR”

*Yani bugün burada, aşağı yukarı 500 milyon liralık yatırımların temeli atılıyor. İki tane de büyük parkımız var, onların da proje çalışması devam ediyor.

“ANKARA HALKININ PARASI BOŞA GÖTÜRÜLMÜYOR ARTIK”

*Seçildiğimiz zaman rozetimizi çıkarıp herkese eşit hizmet edeceğimizi belirtmiştik. Biz seçilmeden önce, biliyorsunuz yine şimdi bu seçimde de aynılarını yapıyorlar, sürekli korkuttular, ‘Biz gidersek şu olur, biz gidersek bu olur.’ Siz gittiniz çok daha güzel oldu. Ankara’dan gittiniz çok daha güzel oldu. En azından Ankara halkının parası boşa götürülmüyor artık. Evlatlarına televizyon almıyor belediye başkanı, vatandaşın parasını yakınlarına yedirmiyor, açık ihaleler yapıyor, tasarruf yapıyor ve Ankara’dan aldığı parayı söz verdiği gibi Ankara halkı için harcıyor.

“AİLE DESTEĞİ İÇİN BAŞKENT KARTLARINI KULLANIYORUZ”

*Ankara’da iki yıldır çocuklarımız üşümesin diye bin 81 aileye doğal gaz, 957 aileye kömür desteği veriyoruz. Çocuklarımız protein alabilsinler diye her ay, 2 bin 384 aileye birer kilo et ödemesi yapıyoruz. 2 bin 384 aileye genel destek kapsamında başkent kartlarına para yatırmak suretiyle gidip istedikleri yerden ailesinin ihtiyaçlarını alması için destekte bulunuyoruz. Artık paket dağıtma işini, o incitici sistemi ortadan kaldırdık. İnancımız gereği de olması gereken yönetim gereği de artık bir elin verdiğini öbür el görmeden bu insanları ihtiyaçlarını rahatlıkla diğer vatandaşlarımız gibi karşılar hale geldiler.

*Pandemi döneminde Elmadağlı evlatlarımızın eğitiminden mahrum kalmaması için 20 köyümüzde ve Elmadağ meydanında ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı ve devam ediyor.

“TARIMA DÖNÜLSÜN İSTİYORUZ”

*Bir diğer yaptığımız çalışma; Ankara’nın her yerinde tarım çok yaygın. Ancak bu hükümetlerin yıllardır süren tarımsal politikaları nedeniyle artık insanlar tarımdan uzaklaştı, kent merkezine göç etmeye başladı ama meslek sahibi olmayınca oralarda da geçiminde zorluk çekiyor. Biz tekrar tarıma dönülsün istiyoruz çünkü pandemi döneminde biliyorsunuz Ukrayna vermedi bize buğday. Niye vermedi? Belki 2 yıl 3 yıl kapalı kalırsak kendi vatandaşlarımıza lazım olur diye. Yine Ukrayna-Rusya savaşı gösterdi ki, tarım belki önümüzdeki yılların pek çoğundan en önemli stratejik bir ürün.

*Elmadağ’da da çeşitli desteklere başladık. 902 çiftçimize çeşitli tohumlar ve fide desteği verdik. 328 çiftçimize mazot desteği veriyoruz. Bu yılki mazot paraları da hesaplarına yatırıldı. 117 adet sıvat, 500 metrelik sulama borusunu da yine çiftçilerimize verdik.

*İlçelerimizde 150 ton asfalt serimi gerçekleştirildi, 159 kilometre yeni yol açılımı yapıldı. Hasanoğlan yaşlılar lokalini ilçemizin hizmetine sokarken özel halk otobüslerinde Ankarakart dönemini başlatarak hemşehrimize kolaylıkları sunduk.

“KÖYLERE SU ULAŞTIRMAKTAN DAHA BÜYÜK BİR PROJE VAR MI?”

*171 kilometre içme suyu hattı tamamlandı, 33 bin 630 metre kanalizasyon imalatı bitirildi. Asbestli su borularını, 15 adet su deposunu yeniledik. Bunlar en acil işler bırakın projeleri şunu mu yaptınız ne yaptın diyorlar. Allah aşkına beton görmekten bıkmadınız mı? Köylerden kanalizasyonu kaldırmaktan, köylere su ulaştırmaktan, Elmadağ’a su getirmekten daha büyük bir proje var mı Allah aşkına?

İnsana aç yatırmayan, açıkta yatırmayan, insanının karnını doyuran bir yönetimden daha ne bekliyorsun? Bırakın betonu. Yaptığınız binaların birçoğu bomboş duruyor. Yine 9 adet yangın söndürme tankerini de köyümüze dağıtarak muhtemel yangınlarda erken müdahale imkanını sağladık.

Bir müjdem daha var; çok sayıda asfaltlardan şikayet geliyor. Yıllardır da ihale yaptığımız zaman tek ihale yapıyorduk alan firmanın iş makinalarını dahi yetişmiyordu. Ankara’nın sınırları çok büyümüştü. Ve özellikle köylerin köy yollarının hep sıcak asfalt olmasını istiyorlardı. Ankara’nın bütün makinalarını koysanız neredeyse yetişmiyordu. Şimdi bunların ihalelerini ayrı ayrı yaptık. İlçelerinkini üst gruba ayırdık. Ankara merkezini ihalesini ayrı yaptık. 4 milyarlık ihale yaptık. Allah nasip ederse bu dönem içerisinde havalar düzelir düzelmez, bütün köy grup yollarının tamamında sıcak asfalta başlıyoruz. Artık yol şikâyeti ortadan kalkacak.

“BU SEÇİMDEN 10 AY SONRA HERKESİN SAÇI ÖNÜNE DÖKÜLECEK”

*10 ay sonra, bu seçimden 10 ay sonra herkesin saçı önüne dökülecek. Gerçekten vatandaş memnun mu değil mi kimden memnun kimden değil göz önüne gelecek. İnşallah bundan sonra da Ankara’da kimseyi ayırmadan rozetini çıkarıp herkese eşit hizmet eden yeni bir yönetim gelecek, devam edecek ve Ankara halkını mutlu etmeye devam edeceğiz inşallah. Bunun başlangıcı da 14 Mayıs olsun. (ANKA)