Mansur Yavaş asrın yolsuzluğunu ifşa etti! “Bu Ankara’ya atılmış en büyük kazık!”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin önceki Meclis toplantısındaki iddialarına tek tek cevap verdi. Mansur Yavaş Melih Gökçek döneminde AKP yönetiminin israflarını ifşa ederek ANKAPARK için "Asrın yolsuzluğu. Ankara'ya atılmış en büyük kazık. Hesabı mutlaka sorulmalı. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediler" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #mansuryavaş #muratköse #ankarabüyükşehirbelediyesi #canlıyayın #melihgökçek #abb #akp #chp #tartışma #meclis #ankara #haber #politika #siyaset #gündem #yurttaştv
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