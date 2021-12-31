Mansur Yavaş: Birlikte yürüyecek çok yolumuz var

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin dijital modellemesinin bulunduğu video paylaşarak yeni yıl mesajı verdi. Yavaş, “Sizinle geçen her yıl bir an kadar kısa sürse de biliyorum, birlikte yürüyecek çok yolumuz var” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “BLD 4.0” projesini duyurarak yankı uyandırmıştı. “Ankara’yı birlikte yönetmek ister misiniz?” sloganıyla tanıtımı yapılan projeyle ilgili Mansur Yavaş, yeni yıla saatler kala dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Mansur Yavaş paylaştığı videoya, “Sizinle geçen her yıl bir an kadar kısa sürse de biliyorum, birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Bld 4.0 v22 yükleniyor…Herkese mutlu yıllar” notunu düştü.

Paylaşılan videoda Mansur Yavaş’ın dijital modellemesi de yer aldı.

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