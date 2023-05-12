Mansur Yavaş: Bu seçim inşallah ilk turda bitecek

Seçime iki gün kala çalışmalara hız veren Millet İttifakı adına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yozgat mitinginde vatandaşa sesleniyor.

“MİLLET İRADESİ ÖNÜNDE DURULMAZ”

İlk olarak kürsüye Mansur Yavaş çıktı. Yavaş konuşmasında şunları söyledi:

* Şimdiye kadar çok seçim yapıldı. Ya millet iktidara ‘devam’ dedi ya da değiştirdi. Değiştirdiği zaman eski yönetimler iktidarı devretti. Şimdi garip garip sesler duyuyoruz. Millet iradesinin önünde durulmaz. Bunu herkesin kabul etmesi lazım.

“SEÇİM İLK TURDA BİTECEK”

* Herkesin verdiği oy azizdir. Kime oy verirse versin hepsi başımızın üstündedir. Herkes bir tercih yapacak, ona saygı duyacağız. Bu seçim inşallah yüzde 53,54,55’le ilk turda bitecek. Ama size oy vermeyen milyonları teröristlikle suçlamak neyin nesidir Allah aşkına.