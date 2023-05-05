Mansur Yavaş: Bundan sonra 85 milyonun tümünü kucaklayan bir yönetim geliyor

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri öncesinde mitinglerine devam ediyor.

Öğle saatlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Mersin’deki ‘Millet Buluşması’na katılan Yavaş, dönüşte Aksaray’da halkla buluştu. Aksaray Hükümet Meydanı’nda toplanan halk, Yavaş’ı büyük bir coşkuyla karşıladı.

“EKONOMİK POLİTİKALAR NEDENİYLE ARTIK ÜLKEMİZ ÇIKMAZA GİRDİ”

Şu anda seçim sürecinin savaşa gidiliyormuş gibi yönetildiğini ifade eden Yavaş, “Garip garip sesler duyuyoruz. Seçim yoluyla darbe yapılacak deniyor. Biz ‘siz yapamadınız biz daha iyisini yapacağız’ diyoruz. Halk inanırsa bizi seçecek. Fakat seçim konuşulmuyor. Vaatler ve halkın geçimi konuşulacağına başka şeyler konuşuluyor. Hâlbuki seçimde en önemli şey halkın geçimidir. Halk iktidar değişirse hayatında neler değişecek bunu görmelidir. Her yerde açıkça söylüyorum; son yıllardaki ekonomik politikalar nedeniyle artık ülkemiz çıkmaza girdi. Mülteci deposu olduk. Avrupa’da sebze-meyve taneyle alınırdı biz de Avrupa olacağız derken bu şekilde Avrupa olduk. Artık patates soğanı birer birer alıyoruz. Bunları eleştiriyoruz dolayısıyla biz daha iyisini yapacağımızı iddia ediyoruz” diye konuştu.

“PARANIN SAHİBİ VATANDAŞ, HESABINI VERİYORUZ”

2019 Yerel Seçimleri sürecinde benzer iftiralara maruz kaldıklarının altını çizen Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

* “Bunlar gelirse işçileri çıkaracak, dediler. Kimse inanmadı. Söz verdim ‘Namusuyla çalışan herkes çalışacak. Eğer bir işçiyi siyasi nedenle işten çıkarırsam şerefsizim’ diye acık teminat verdim. Bizi seçtiler ve bir Allah’ın kulunu da çıkarmadım. O işçiler şimdi zorla maçlara götürülmüyor. Siyasi parti mitinglerine götürülmüyor. Kimseyi zorla bir yere götürmüyoruz. Ankara için alın terini akıtıyor. Başlar başlamaz israfı kaldırdık ihaleleri açık yapmaya başladık.

* Şu anda 3500 ihale internette girip görebilirsiniz. Bu köprülü kavşak şu kadar liraya mal olmuştur, diye yazı yazıyoruz. Çünkü paranın sahibi vatandaş ben değilim hesabını veriyoruz. Ankara’da o kadar çok iş yaptık ki herkes mutlu. Sosyal yardımları kesecek, dediler. Eskiden yardımlar insanı inciterek yapılırdı. Biz gelir gelmez değiştirdik. Başkent Kart yaptık dünyanın her yerinde geçerli. Sosyal destek alan aileler en ücra köy bakkallarında dâhi çoluğunun çocuğunun gerçek ihtiyacını alabiliyor. Bir elin verdiğini öbür el görmüyor.”

“İNSANLARA ÜRETTİRİRSENİZ ÜRETİRLER”

“Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız, diye söz vermiştik” diyen Mansur Yavaş, “Sözümüzü tutuyoruz. Biliyorsunuz geçen sene Türkiye’nin her yerinden öğrenci geldi, kalacak yerleri yok. Tamamına kucak açtık. Otellerde, evlerde, kendi yurtlarımızda misafir ettik. Okullarından birer sene kaybetmemelerini sağladık. Böyle bir belediyecilik anlayışımız var. İnsanlar 25 yıl bir şey görmeyince zannediyorlar ki hizmet yapılıyor. Betondan başka bir şey yok. halkın parasını boş boş projelere harcıyorlar. Kırsal kalkınma alanında 4 yılda 650 milyon lira çiftçimiz için para harcadık. Bunun karşılığında 35 bin kayıtlı çiftçimizin cebine tam 4,5 milyar lira para girdi. İşte belediyecilik budur, insanlara ürettirirseniz üretirler” ifadelerini kullandı.

“MEVSİMLİK MİLLİYETÇİLİK VE MUHAFAZAKARLIK”

Konuşmasında iktidarın ikiyüzlü politika uyguladığının söyleyen Yavaş, “PKK’lılar sayaç okuyacak, diyorlardı. Deliler bile gülmez buna. İnsanları korkutmak kolay. 4 yıl geçti bir tane bulabildiniz mi? Bir tane örgüt üyesi bulabildiniz mi? Ankara’da faturaları okuyan tertemiz Ankara’nın vatansever gençleridir. Aynı senaryoları yaşadığımız için bunları anlatıyorum. Türkiye’yi bu hale getiren kendileri. Biz PKK’ya da karşıyız HÜDAPAR’a da karşıyız. İkisini de kınıyoruz. Kandil silah bırakmadıkça o İHA’lar, SİHA’lar füze olup başlarına yağacak. Devletin milli güvenlik politikaları değişmez. İkiyüzlü politika olmaz. Mevsimlik milliyetçilik ve muhafazakârlık. Milliyetçilik zaman zaman baş üstüne zaman zaman ayaklar altına alınacak bir kavram değildir. Beş bin yıllık Türk devleti milliyetçidir” dedi.

“BU SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜR”

Herkese eşit yaklaşacak bir yönetim anlayışının gelmesi gerektiğini vurgulayan Yavaş, “Karşımızda düşman yok. Cumhur İttifakı’na oy verenler de başımızın üstündedir, Millet İttifakı’na oy verenler de başımızın üstündedir. İllet-zilllet kavramı bizde yok. Yani seçime giderken bunlar muhafazakâr karşıdaki herkesi dinsiz gibi göstermeye alışmışlar. İnsanlar nasıl kutlarsa kutlar. O hesabı Allah’a verecekler, sana mı verecekler de karışıyorsun Allah aşkına? Artık hiçbir bürokrat yukarıdan talimat almadan iş yapamıyor. Bu sistem çökmüştür. Bu nedenle değişmesi gerekiyor. Bu saatten hükümetin verdiği hiçbir vaat tutmaz” diye konuştu.

Gençlerin artık hayal dahi kuramadığına dikkat çeken Yavaş, sözlerini şöyle tamamladı:

* “Bizim gençlerimiz en iyi arabaya, telefona, tatile layık… Neden çok görüyorsunuz? Bu gençler öyle yetişti ki artık biz yaştakilere akıl verecek duruma geldiler. Bizim onların aklına ihtiyacımız var. Onlara akıl vermemize gerek yok. Ülkeyi bölme korkusuyla açlığı, fakirliği, gelir adaletsizliğini örtmek istiyorlar. Nasıl Millet İttifakı belediyelerinde huzur ve bereket hâkim olduysa inşallah 14 Mayıs’tan sonra da Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu birinci turda seçmek suretiyle artık huzur ve berekete doğru gideceğiz. Bundan sonra 85 milyonun tümünü kucaklayan bir yönetim geliyor. Birleşe birleşe kazanacağız.”