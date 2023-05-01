Mansur Yavaş: Bunlar mevsimlik vatansever

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa Alaşehir’de vatandaşlarla buluştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Yavaş’a CHP Grup başkanvekili Özgür Özel, CHP’li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Millet İttifakı’nın Manisa’daki milletvekili adayları eşlik etti.

Meydanda vatandaşlara seslenen Mansur Yavaş, seçimin AK Parti için büyük kayıplara neden olabilecek bir seçim olduğunu ifade etti.

“BU NEFRET DİLİNİ BU SEÇİMDE YERİN ALTINA GÖMECEĞİZ”

‘Millet Buluşmaları’ adı altında gerçekleştirilen mitingde konuşan Yavaş, anketlerde Millet İttifakı’nın oyları yükseldikçe tehditlerin arttığını belirterek şöyle konuştu:

*Nefretin olmadığı bir dil kazanacak. 2019 seçimlerinde önce küçümsediler. Ama sonra bir baktık ki anketlerde oylar yükseldikçe tehditler çoğaldı.

*Üstten bakarak konuşmalara başladılar. Gelir gelmez işçileri çıkaracaklar dediler, neden çıkaralım. Geçen Adıyaman’daydık, orada da bunlar gelirse hepinizi devlet dairelerinden atacaklar diyorlar.

*Bunları korku söyletiyor, anket sonuçları söyletiyor. Bu nefret dilini bu seçimde yerin altına gömeceğiz

*Bunca yıl neredeydiniz? Biz yardımları kesecektik ya Ankara’da 200 bin aileye düzenli olarak doğalgaz parası yatırıyoruz hesaplarına. Şimdi biz size doğalgaz vereceğiz ücretsiz diyorlar.

*Yaz geldi, ücretsiz verecekler. Seçimden sonra devreye girecek aile destek sigortası ile ihtiyacı olanların masrafları karşılanacak.

*Her evde yemek pişecek, her ev ısınacak. En güzel örneği Millet İttifakı belediyeleridir. Bunlar gelirse 3 koyunu güdemez diyorlardı. Hani yardımları kesecektik? Şimdi de aynılarını söylüyorlar” diye konuştu.

“MUHAFAZAKAR KESİMİN GÖZÜNÜ BAĞLADILAR”

*Onların yönetim tarzı bu. Bir oğluna televizyon bir oğluna spor kulübü. Ankara’nın kaynaklarını oraya harcadılar. Sakın ha bize oy vermezseniz sol kazanır dediler. Muhafazakar kesimini gözünü bağladılar. Soyguna devam ettiler.

*Şu anda 2019 rakamlarıyla 5 milyar lira yolsuzluk dosyası savcılıkta bekliyor. Ayın 15’inden sonra yönetim değişecek, kapanacak hiçbir dosya kalmayacak. Tüm hak yiyenlerden hesabı sorulacak. ‘Bizim size verecek hesabımız yok, yukarıya veririz’ diyorlar.

*Orada zaten vereceksiniz. Ama burada yaptıklarınızın hesabını mutlaka vermeniz lazım. Önemli olan tüyü bitmemiş yetimin hakkı. Atmadıkları iftiralar kalmadı.

*Mansur Yavaş seçilirse sayaçları PKK okuyacak dediler. Biz seçildik geldik, o çözüm sürecinde zorla söktükleri T.C. tabelaları geldik yerine çaktık.

“Bunlar mevsimlik vatansever. Yeri gelir milliyetçiliği ayakların altına alır, yeri gelir başının üstüne koyar ; bizim milliyetçiliğimiz 7 yaşımızda neyse ölünceye kadar da aynı gidecek.” diyen Yavaş konuşmasının devamında, 14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala Cumhur İttifakı’nın Millet İttifakı’na yönelik suçlamalarının arttığı ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

“BEBEK KATİLİNİ CEZAEVİNDEN ÇIKARACAK KİMSE DAHA DOĞMADI”

*Seçimi kazanmak için her tuşa basarlar. Gene aynı suçlamalara başladılar. O suçlamalar bize yapışmaz. Yine korkutmak için bunlar gelirse şöyle olur böyle olur.

*Bebek katilini cezaevinden çıkaracak kimse daha doğmadı. Eli kanlı teröristler o şehitlerimiz toprağın altında yatarken hangi insan onları çıkartmaya cesaret edecekmiş. Hepsi cezasını çekecek. Kandil silah bırakmadıkça silahlar tepelerine yağacak.

*Devletin milli politikaları değişmez. Şimdiye kadar bunlar gibi hiçbir hükümet silahlı kuvvetleri siyasete alet etmedi, okulları siyasete alet etmedi. İnsanlar görüyor, Ankara’yı İstanbul’u, İzmir’i, Aydın’ı görüyor. Kandıramazsınız artık. Bunlar ancak yapacak işleri kalmayanların iddiaları.

“KOALİSYONLARIN BABASINI DOĞURDUNUZ SAYENİZDE”

Konuşmasında iktidara yüklenen Yavaş şu ifadelere yer verdi:

*Bizim çılgın projelerimiz yok, çöp projelerimiz yok. 16 katrilyona park yapacağım deyip dinozorları getirmişler.

*Çin’den getirenler belli, rant düzeninin ortadan kalkmasını istemediler. Bunlar sağcı bunlar solcu diye muhafazakar insanların dini bütün insanların gözünü boyarsanız, onları kul hakkına ortak edersiniz. ‘Çalıyor ama adam çalışıyor’ lafını muhafazakar kesime kabul ettirdiler. Kul hakkından büyük günah yok.

*Yeter ki şunlar gelmesin deyip yolsuzluk yapanlara oy verdirdiler. Şimdi çıkmış biz kazanamazsak darbe olur diyor. Pespaye pespaye konuşuyorlar, bir de çıkmış tek amaçları Erdoğan’ı devirmek diyorlar.

*E onun için girdik seçime. Tek amacımız o. Güç sizi bozdu. Ülke bu hale geldi. Hani 2018’de uçuruyordunuz. Ne oldu, iki ayda bir değişen merkez bankası, hazine bakanı.

*Onlar olmadı zamanında beraber çalışıp ayrılan bakanları tekrar geri çağırıyorlar. Demek ki bir kişinin verdiği kararla bu işler olmuyormuş. Koalisyonların babasını doğurdunuz sayenizde.

*Bizleri suçlarken cumhuriyetin temel değerleri ile kavgalı, Türk bayrağı denilmesinden rahatsız olan isimleri getirdiler listelere koydular.

*Onların görüşleri ile PKK’nın görüşleri hemen hemen aynı, hiçbir değişiklik yok. Yok yok bizim bunlarla işimiz olmaz diyorlar, utanıyorlar. Cumhuriyetle kavgalı insanların ne işi var orada? Artık nefret siyasetinin ortadan kalkması lazım.

“İKİ YÜZLÜ SİYASETİ BIRAKIN”

Miting alanından halka seslenen Yavaş konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

*Lüks hayat hoşlarına gidiyor. Bir lokma bir hırka diye geldiler. Yöneticilerin birçoğunun 20 yıllık yaşantılarına bakın. Halkı zengin etmeye geldiniz kendiniz zengin oldunuz. Artık halktan koptular. Soğan pahalı diyenlere soğan kafalı diye hareket ediyorlar.

*Gençlerin hayallerini çaldınız. Sürekli azarlanmaktan, hakarete uğramaktan bıktık. Sürekli bize akıl veriyorlar. Gençlere akıl veriyorlar. Onlara akıl vermek yerine onlardan akıl almanın zamanı geldi.

*Artık bu nefret dilini, bu tür siyaseti bir tarafa atacağız. Müslüman nasıl olur, tatlı dilli olur. Yalan söylemez, iftira atmaz. Sen böyle yapıyorsun sonra başkasını suçluyorsun.

*Önce iyi Müslüman olacaksan insanlara adaletli olman gerekmiyor mu? Seçim biterse şampanya ile mi kutlayacaklar şükür namazı mı kutlayacaklar.

*Ben şükür namazı kıldım sana ne, kim nasıl kutlarsa kutlar. Kendi bakanları şampanya ile uçakta sızmış görüntüsü var. Artık bu ikiyüzlü siyaseti bırakın. Herkes inancını kendisi yaşayacaktır.

Konuşmanın ardından Mansur Yavaş eşi Nursen Yavaş ile birlikte ‘Millet Buluşmalarının’ simgesi haline gelen kalp işaretini yaparak meydandakilerini selamladı.