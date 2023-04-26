Mansur Yavaş çağrıda bulundu, Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nevşehir Mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi.

halka hitap eden Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

“TÜRKİYE’YE YENİ BİR UFUK GETİRECEĞİZ”

*Gençleri iktidara getirmek için hep birlikte iktidar için mücadele edeceğiz. Kesinlikle ama kesinlikle Türkiye’yi farklı bir ufuğa taşıyacağız. Gençlerle birlikte taşıyacağız, kadınlarla birlikte taşıyacağız.

*Genci, yaşlısı, kadını, hep birlikte iktidar için mücadele edeceğiz. Türkiye’yi hep birlikte farklı bir ufka taşıyacağız. Emin olun bu ülkeye baharı mutlaka ama mutlaka getireceğiz.

*Beraber mücadele etmek ve kardeşçe kucaklaşmaya ihtiyacımız var. O kucaklaşmayı getireceğiz. Kucaklaşacağız ve Türkiye’ye yeni bir ufuk getireceğiz. Bunun sözünü veriyorum. Bay Kemal sözünden dönmez.

*Gençler de köylerden ayrılıyorlar, üretim zincirinden kopuyorlar. Kırsal boşalıyor, köyler boşalıyor. Kırsalda düzgün üretim yapılamıyor. Yapmamız gereken bir şey var; çiftçiyi toprağa küstürmeyeceksin, üreticiyi toprağa küstürmeyeceksin. Onlar üretecekler ve 85 milyonun karnı doyacak.

*Kırsalda çalışan bütün kadınların ve gençlerin sosyal primini devlet ödeyecek. Söz veriyorum, sen emeklilik hakkını kazanacaksın. Bir de ortalıkta geziyorlar milliyetçiyiz diye siz kim milliyetçilik kim? Benim saraylarda gözüm yok.

*Rahatsız olurum sarayda oturmaktan. Ne yapacağım ben sarayı? Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mütevazi bir köşkü vardır, Çankaya’dır.

MANSUR YAVAŞ’IN ÇAĞRISINA YANIT

*Mansur Başkan söyledi: Hep beraber Çankaya’ya yürüyeceğiz. O Çankaya milletin Çankayası’dır. Milletin onurudur, gururdur. Niye tarihimize sırtımızı çevirelim. Neden saraylar? İsraf günahtır.

“ONLAR YANDAŞ İÇİN ÇALIŞIR BEN VATANDAŞ İÇİN”

*Petrol lobisine, kömür lobisine teslim olmuşlar. Onlar yandaş için çalışır ben vatandaş için. Ben ne yapacağım sarayı Gazi Atatürk’ün bir köşkü var Çankaya’da. Mansur Başkan söyledi biz hep beraber Çankaya’ya yürüyeceğiz.

*Çıkaracağım bir numaralı genelge, savurganlığı önleme genelgesi olacak. Söz verdim, size de söz vereyim. İlk yapacağım işlerden birisi, Cumhurbaşkanlığı’nın 16 uçağını satacağım, orman yangınlarını söndürmek için yangın söndürme uçakları alacağız.

*Ağaç yanıyorsa benim yüreğim yanıyor demektir. Bir ağacın yetişmesi kaç yıl sürüyor. Bize oksijen varsa o yeşil ormanlar yüzünden var. O florayı korumak lazım, oradaki canlıları korumak lazım.

“HALKIMIZ İÇİN HİZMET EDECEĞİM”

*Yüce Yaradan’ın yarattığı her şeye saygı duymamız lazım. Akdeniz havzasının iklim değişikliğiyle büyük yangınlar geçireceğini bilmemiz lazım. Bu ülke dünyanın en güzel ülkesi. Zaman zaman kamuda görevli iken yurt dışına giderdik.

*Türkiye’ye dönmek her zaman önceliklerimizdi. Gerçekten bizim ülkemiz dünyanın en renkli, en zengin ülkesi. Ama zenginliğimizin farkında değiliz.

*Birileri sömürüyor. Sizin için, halkımız için hizmet edeceğim. Ne yaparsa yapın burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Söz veriyorum.

“UYUŞTURUCU BARONLARININ BURUNLARINDAN GETİRECEĞİM”

*Öyle uyuşturucu baronları kalkacak gencecik çocuklarımızı zehirleyecek. Beyefendiler bunları dikkate almayacak. Uyuşturucu baronları Türkiye’ye gelecek, Türkiye’de hesaplaşacak ve bizim siyasetçiler bunları seyredecek.

*Uyuşturucu baronlarının da burunlarından getireceğim. Bay Kemal Türkiye’den kaçırılan her kuruş hesabın hangi bankada olduğunu, kaç lira olduğunu biliyor, tamamını getireceğim, bu millete vereceğim. Bizim bir komisyonumuz var. 6 liderlerin oluşturduğu komisyon. O komisyonu kuracağız, göreceksiniz paraları nerelere götürdüklerini.

“BU ÜLKENİN TAPUSU OLARAK KAYDEDECEĞİM”

*Manhattan’da öğrenci yurdu yapıyorlar. Öğrenci yurdu diye bizi kandıracaklar. O 35 katlı binayı bu ülkenin tapusu olarak kaydedeceğim. Öyle kaçırdıkları paraların nerelere gittiğini biliyorum.

*Söz verdim; Ramazan, Kurban Bayramı’nda emeklilere birer maaş ikramiye verilsin. 2015’te söyledim. O zaman bağırdılar ‘vay efendim parayı nereden bulacaksın’. Ben bulurum, Türkiye zengin ülke. Sen 5’li çeteye verirsin ben vatandaşa veririm.

“EMEKLİLERE 15 BİN LİRASINI ÇEKECEK”

*Önce itiraz ettiler bir süre verdiler. Geçenlerde söyledim, asgari ücret kadar vereceksiniz dedim. Vermediler. Kurban Bayramı’nda Allah nasip ederse bankaya gideceksiniz 15 bin liranızı çekeceksiniz, torunlarınıza harçlık vereceksiniz.

*Emekli bu ülkenin büyümesi, kalkınması için alın teri döken, sosyal güvenlik primini ödeyen, zamanı gelince emekli olan, güzel bir hayat sürmek isteyen kişi demektir.

“SİNAN ATEŞ’İN KATİLLERİNİ YAKALAYACAĞIZ”

*Süleyman Şah türbesini vatan toprağına götüreceğiz bütün dünya selam duracak. Milletin karnının doyması lazım açlığın yoksulluğun olmaması lazım. Her evde huzur olması lazım. Vatandaşlarımız arasında ayrımcılık olmayacak.

*Bir de Sinan Ateş var Sinan Ateş’in katillerini yakalayacağız asla unutmayacağız.