Mansur Yavaş, ‘Çiftçi kazanacak’ diyerek yeni projeyi duyurdu

Kırsal kalkınma projeleriyle yerli üreticiye can suyu olan ve üretime desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Yerel bazda Türkiye’nin en kapsamlı kırsal kalkınma projelerini hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilere can suyu olacak desteklerini sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yerli üreticiye verdiği arpa ve buğday desteği için Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) üyesi yetkili tohum dağıtıcıları ile iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında artık üreticiler Başkent Kartlarına yüklenen para ile anlaşma yapılan dağıtıcılardan alım yaparak, tohum desteğinden faydalanabilecek.

YAVAŞ: “ANKARA ÇİFTÇİSİ KAZANACAK”

Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara çiftçisi üretecek, Ankara çiftçisi kazanacak. Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği üyesi yetkili 304 tohum dağıtıcısı ile iş birliği protokolü imzaladık. Yerli üreticimiz, Başkent Kartına yüklediğimiz parayla bu dağıtıcılardan istediği tohumu alabilecek.”

304 TOHUM DAĞITICISI İLE ANLAŞMA YAPILDI

Tohum dağıtıcıları ile yapılan toplantıda konuşan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün şu bilgileri verdi:

“Bugün TODAB’a üye 304 tohum bayisi ile toplantımızı gerçekleştirdik. Artık yeni bir sisteme geçtik biliyorsunuz. KIRBİS diye bir sistemimiz ve Başkent Üretici Kartımız var. Üreticinin talep etmiş olduğu ürünü biz kontrollerini tamamladıktan sonra bedelini kartına yükleyeceğiz. Onlar da kendilerine en yakın tohum bayisinden istediği tohum çeşidini alabilecek. Amacımız; üreticilerin bölgesine uygun doğru tohumu seçerek alması, ekonomik krizde tohum bayilerine can suyu olmak istiyoruz.”

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