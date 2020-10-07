Mansur Yavaş çileden çıktı: Ben de seni reddediyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısı gergin başladı.

Pandemi sürecinde İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen ilk sokağa çıkma yasağı nedeniyle zarara uğrayan pazar esnafına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından maddi destek sağlanmıştı. Esnafa yapılan bu destek tartışmaları da beraberinde getirmişti. Konu meclis gündemine yeniden geldi.

Eleştirilere cevap veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Gece saat 11.30 birden bire sokağa çıkma yasağı geldi. Ertesi gün pazar kuracak olan esnaf o akşam alana mallarını koymuştu. Sadece o alana mallarını bırakan esnafa ulaşıldı ve malları satın alındı. Yaşanan olay budur. Ürünü oraya götürmeyen insana biz neden yardım edeceğiz, bu insanın zararı yok ki” dedi.

SÖZÜ KESİLİNCE TANSİYON YÜKSELDİ

Yapılan yardımların tümünün belgeleri olduğunu da vurgulayan Yavaş, bunları meclis üyelerine dağıtılacağını söyledi. Bu esnada AKP sıralarından Başkan Yavaş’ın sözü kesilince tansiyon bir anda yükseldi.

Yazılı açıklamayı reddettiğini sözlü açıklama istediğini söyleyen AKP meclis üyesine Yavaş, “Ben de seni reddediyorum, söz vermeden konuşamazsın” diye tepki gösterdi. AKP’li üyenin konuşmasını sürdürmesi üzerine mecliste gergin anlar yaşandı.

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