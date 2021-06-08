Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün ABB Meclisi'nde çıkan tartışmaya çok sinirlendi. Murat Köse söz almak isteyince Mansur Yavaş çok sert tepki gösterdi. Mansur Yavaş tartışmanın uzaması üzerine Meclis'e ara verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #mansuryavaş #muratköse #abb #abbmeclisi #haber #siyaset #politika #politika #tartışma #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Mansur Yavaş çok sinirlendi! “Yeter artık!”