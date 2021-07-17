Mansur Yavaş duyurdu: Ankara’da bazı vatandaşların su kullanımı sınırlandırılacak

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından, bayram seyahatleri sebebiyle Ankara’da nüfusun azaldığını belirterek, buna rağmen hobi bahçeleri ve alt kotlardaki fazla su kullanımının şehrin yüksek kesimlerinde basınç düşüklüklerinden kaynaklı su sorunu oluşturmaya başladığını ifade etti.

“HEPİMİZİN TEDBİRLİ OLMASI GEREKİYOR”

“Bu sebeple bazı önlemler almak durumundayız” diyen Yavaş, o tedbirleri şu şekilde duyurdu:

* Park ve bahçe aboneliği olan vatandaşlarımızın su kullanımını 15 Ağustos’a kadar 15 metreküp ile sınırlandıracağız.

* Belediyemize ait park ve bahçelerimizdeki sulama işlemini minimum seviyede tutacağız.

* Hepimizin tedbirli olması gerekiyor. Biliyorum ki herkes çocuklarımızın geleceğine önem veriyor. Bu bilinçle, evlatlarımızın daha güzel yarınlarda yaşaması için suyumuzu tasarruflu kullanalım. Çünkü su dündür, bugündür, gelecektir.

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