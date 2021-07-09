Mansur Yavaş duyurdu: Bayram öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek paketi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan ihtiyaç sahibi vatandaşları sevindiren bir haber geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 100 Milyon TL tutarında yeni destek paketi hazırladıklarını duyurdu.
“İNSAN ONURUNU KORUYARAK İYİLİĞİ BİRİKTİRİYORUZ”
Yavaş paylaşımında “Bayram öncesinde 100 Milyon TL tutarında yeni destek paketi hazırladık. Sosyal yardım alan 185.465 ailemizin Başkent Kart’larına 500 TL ödeme yaptık. Kart basımı süren yaklaşık 25 bin ailemize ise aynı tutarda ödeme yapacağız. İnsan onurunu koruyarak iyiliği biriktiriyoruz.” ifadelerini kullandı.