Mansur Yavaş duyurdu: Dünyada ilk ve tek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’da şeffaflığa yeni bir boyut kazandırıyoruz” dedi. Yavaş, yeni uygulamanın dünyada ilk ve tek olduğunu belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “BLD 4.0” adı altında başlattığı dijital dönüşüm uygulamalarını sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla “Şeffaf Ankara” projesini duyurdu.

“DÜNYADA İLK VE TEK HARİTA TABANLI AÇIK VERİ PAYLAŞIMI BAŞLATIYORUZ”

Yavaş, “Ankara’da şeffaflığa yeni bir boyut kazandırıyor, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz. Şeffaf Ankara’yı hayata geçirirken veri bilimcilerimizi de tanıtım günümüzde aramızda görmek istiyoruz. Hazır olun” ifadelerini kullandı.

Şeffaf Ankara projesinin 28 Temmuz Perşembe günü saat 11’de tanıtımının yapılacağı açıklandı.

ANKARA METAVERSE İÇİN TEST ŞEHRİ OLMUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Ankara’yı birlikte yönetmek ister misiniz?” sloganıyla BLD 4.0 projesini duyurmuştu. Proje kapsamında Ankara, Los Angeles, Bari ve Helsinki’den sonra Metaverse’un açık ve birlikte kullanılır olması için standartlar geliştiren Open Ar Cloud Association’un 4. test şehri olmuştu.

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