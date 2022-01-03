Mansur Yavaş duyurdu: Hane başı 500’er TL’lik ödemeyi bugün tamamlıyoruz

Türkiye’de ilk olarak hanelere doğalgaz desteği başlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Doğalgaz desteğimizin hane başı 500’er TL’lik ikinci ödemesini bugün tamamlıyoruz. Ailelerimiz yarından itibaren yakıt harcamasında bulunabilirler” duyurusunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 600 milyon TL’lik ‘Kara Kış Destek Paketi’nde ilk doğalgaz ödemelerinde vatandaşa destek vermeye başlamıştı. Kömür yardımından sonra doğalgaz kullanan ihtiyaç sahibi ailelere de sosyal belediyecilik anlayışıyla destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 4 ay boyunca her ayın 16’sında Başkent Kartlara doğalgaz ödemesi yapacağını duyurmuştu. 186 bin 209 ailenin Başkent Kartlarına 4 ayda toplam 2 bin 150’şer TL’den 400 milyon 349 bin 350 TL doğalgaz desteğinin 500 TL’lik ilk ödemesini 16 Kasım’da yapılmıştı.

YAVAŞ: ÖDEMELERİ TAMAMLIYORUZ

Yeni bir duyuruda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ikinci ödeme desteğinin bugün tamamlanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamasında Yavaş, “Türkiye’de bir ilk olan doğalgaz desteğimiz kapsamında; 192.080 ailemizin Başkent Kart’larına yapacağımız toplam 400.349.350 TL’lik doğalgaz desteğimizin hane başı 500’er TL’lik ikinci ödemesini bugün tamamlıyoruz. Ailelerimiz yarından itibaren yakıt harcamasında bulunabilirler ” dedi.

Sosyal yardım alan aileler, Başkent Kartları ile faturalı ise abone numaralarını girerek gaz kiosklarından borçlarını ödeyebiliyor.

Yatırılan tutarlar; doğalgaz faturası, kartlı sayaçlar ve ‘http://gazmatik.com.tr/’ adresinde konumları bulunan Gaz Kiosklarından sadece doğalgaz yüklemelerinde geçerli.

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