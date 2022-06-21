Mansur Yavaş duyurdu: O şahıs 6 ay hapis cezası aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sadece bizden aşure istediği için tehdit edilmişti Büşra hemşiremiz. Kadınlara saldırılar normalleşmesin diye dava açtık, şahıs 6 ay indirimsiz ertelemesiz hapis cezası aldı” dedi.

2020 Ağustos ayında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya paylaşımıyla kendisinden aşure isteyen Büşra hemşire ve çalışma arkadaşlarına aşure yolladı.

HAKARETLER YAĞDIRDI

Başkan Yavaş’ın, Büşra hemşire ile olan karşılıklı mesajlarını paylaşmasının ardından Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Büşra hemşireye tehdit ve hakaret yağdırdı.

Bu yazışma üzerine paylaşımını silmek zorunda kalan Büşra hemşire, kullanıcı adını da değiştirdi.

YAVAŞ DUYURDU: 6 AY HAPİS CEZASI ALDI

Yaşanan olayı mahkemeye taşıyan Mansur Yavaş, bugün yeni bir paylaşımda bulundu. Şahsın 6 ay indirimsiz ceza aldığını duyuran Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

“Sadece bizden aşure istediği için tehdit edilmişti Büşra hemşiremiz. Kadınlara saldırılar normalleşmesin diye dava açtık, şahıs 6 ay indirimsiz ertelemesiz hapis cezası aldı. Hukukçu kimliğimle de belirtmek isterim ki asla mücadeleden vazgeçmeyin, her zaman yanınızdayım.”

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