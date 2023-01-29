Mansur Yavaş duyurdu: Uygun fiyatlı et satışı başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Mobil Market uygulaması aracılığıyla 25 ilçede Ramazan ayı sonuna kadar uygun fiyatlı et satışına başlıyor.

Konuyla ilgili duyurusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent Mobil Market uygulamamız sayesinde 25 ilçemizde Ramazan ayı sonuna kadar uygun fiyatlı et satışına başlıyoruz. Hem yerli üreticimize destek oluyoruz hem de halkımızın sağlıklı ve güvenilir et ürünlerine daha ucuz ulaşmasına aracı oluyoruz” dedi.

ŞUBAT AYINDA BAŞLIYOR

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski, “Şubat ayı başından Ramazan ayı sonuna kadar Ankara’nın 25 farklı ilçesinde uygun fiyatla kırmızı et ve beyaz et satışı gerçekleştireceğiz. Ankaralı hemşehrilerimize bir nebze de olsa destek olmak amacıyla bu fiyat indirimine gitmeyi uygun gördük” bilgilendirmesinde bulundu.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Sorumlu Veteriner Hekimi Mutlu Ergün ise, “Üreticiden alınan yerli besin hayvanlarımızın ante mortem ve post mortem muayenelerini sağlayarak kurumumuz veteriner hekimleriyle sağlayarak son tüketiciyi sağlıklı ve güvenilir et ürünleriyle buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

Üreticiler de aracılara komisyon vermeden hayvanlarını Büyükşehir Belediyesi’ne verme fırsatı bulacak.