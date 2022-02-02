Mansur Yavaş gençlerle buluştu! Hayalini açıkladı!

Ankara Kent Konseyi (AKK) Gençlik Meclisi 1. Genel Kurulu toplandı. Sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal alanda ekolojik farkındalık yaratmak ve kuşaklararası anlamlı etkileşimin önemine vurgu yapılan toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Gençlere seslenerek ‘ortak akıl’ vurgusu yapan ve gelecek Ankara hayalini paylaşan Yavaş, “En büyük projemiz kenti şeffaf ve adil bir şekilde yönetmek, hesap vermek ve birlikte yönetmek. Hedefimiz dünya çapında iş insanları ve bilim insanlarının yetiştiği yer Ankara olsun diyorum” dedi.

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