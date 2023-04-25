69.5 F
Los Angeles
25 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineMansur Yavaş iktidara rest çekti! Miting alanı coştu! "Bunlar kimsenin babasının malı değil!"

Mansur Yavaş iktidara rest çekti! Miting alanı coştu! “Bunlar kimsenin babasının malı değil!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Mansur Yavaş iktidara rest çekti! Miting alanı coştu! “Bunlar kimsenin babasının malı değil!”

Alaturka Online
Önceki haber
Bahçelievler AKP seçim irtibat bürosu önünde ateş açanlar yakalandı
Sonraki haber
Davutoğlu: Sudan’daki vatandaşlarımız neden hala tahliye edilemedi?
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,496BeğenenlerBeğen
16,190TakipçilerTakip Et
3,514TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States