Mansur Yavaş ile Zeydan Karalar arasında pilav atışması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar arasındaki pilav atışması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında pilav atışması yaşandı.

Adana Lezzet Festivali’yle ilgili, Hulk karakteri ve aşçının yer aldığı görseli sosyal medya hesabından paylaşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Kebabın yanına pilav konulduğunda Hulk’a dönüşen tüm Adanalılar, seviliyorsunuz.” İfadelerini kullandı.

“PİLAV KEBABA DEĞİL, ANKARA TAVASINA YAKIŞIR”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, Karalar’ın paylaşımına cevap olarak, “Bence de pilav kebaba değil, Ankara tavasına yakışır Zeydan Başkanım. Lezzetleriyle ün salmış Adana’mıza selamlar.” paylaşımında bulundu.

Yavaş ile Karalar arasındaki pilav atışması sosyal medyada büyük ilgili gördü.

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