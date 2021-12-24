Mansur Yavaş ilk defa yapacağı yardımı açıkladı! İYİ Parti Kalkınma Kongresi'nde konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi döneminde yaptığı yardımları anlatırken belediyenin ilk defa yapacağı yardımı da açıkladı. #mansuryavaş #ankarabüyükşehirbelediyesi #iyikalkınmakongresi #haber #yurttaştv BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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