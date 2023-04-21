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21 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineMansur Yavaş Kahramanmaraş’ta depremzedelerle bayramlaştı! "Biz sizler için varız!"

Mansur Yavaş Kahramanmaraş’ta depremzedelerle bayramlaştı! “Biz sizler için varız!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Mansur Yavaş Kahramanmaraş’ta depremzedelerle bayramlaştı! “Biz sizler için varız!”

Alaturka Online
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