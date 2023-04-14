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14 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineMansur Yavaş Konuşma Yapıyor | Ankara BB 4. Yıl Projeleri Töreni ·...

Mansur Yavaş Konuşma Yapıyor | Ankara BB 4. Yıl Projeleri Töreni · CANLI YAYIN 🔴

Alaturka Online
Alaturka Online

Mansur Yavaş Konuşma Yapıyor | Ankara BB 4. Yıl Projeleri Töreni · CANLI YAYIN 🔴

Alaturka Online
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Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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