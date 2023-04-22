Mansur Yavaş: Lüksle, şatafatla işimiz yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le birlikte Kırıkkale’de düzenlenen mitinge katıldı.

“EN SON TERÖRİSTLER DE KASAPLAR”

Mitingde açıklamalarda bulunan Yavaş, şöyle konuştu:

* “Niye Ankara’yı İstanbul’u bırakmak istemediler. Kendi bakanları söyledi, ‘Ankara’yı parsel parsel sattınız’ diye. 100’e yakın dosyayı savcılığa verdim. Kimsenin hakkını kimseye yedirmemek için. Bekliyoruz. Birçok dosyayı bekletiyorlar. 15 Mayıs’tan sonra inşallah bunlar ortaya çıkacak. İşte bunlar ortaya çıkmasın diye vermek istemediler, iftiralar attılar. Hani Ankara’da sayaçları PKK’lılar ödeyecekti ne oldu? Hani Ankara’da su faturalarını DHKP-C getirecekti ne oldu?

* Ankara’da sayaçlarını okuyan, faturalarını götüren kim biliyor musunuz? Ankara’nın tertemiz vatansever gençleri. Artık bu nefret siyaseti bitsin istiyoruz. Korku siyaseti bitsin istiyoruz. Soğancı terörist oldu, pazarcı terörist oldu. En son teröristler de kasaplar. Maalesef bu iktidarın üstüne hiçbir başarısızlık yapışmıyor. Her şeyde suçlu başkası. Gençler hayal kurmayı unuttu. Yurt dışına gitmek istiyor. ‘Siz nankörsünüz, siz anası asalaksınız’ deniliyor.

* Hiç demiyorlar ki bu çocukların istikbalini sağlamak bu iktidarın görevi. İstihdamı sağlamak bu iktidarın görevi. Ve baktılar ki Ankara’daki seçimden sonra bütün Millet İttifakı belediyelerinde söylediklerinin hiçbirisi olmadı. İstanbul seçimini iptal ettiler. İstanbul seçiminde artık beka falan kalmadı. Yine beka meselesi şimdi söylüyorlar. ‘Biz gidersek beka gider.’ İstanbul seçiminde de dediler ki ‘İstanbul düşerse Kudüs düşer, İstanbul düşerse Mekke düşer.’ ‘Binali mi Sisi mi, Mursi mi Sisi mi?’ dediler İstanbul seçiminde. Hiçbirisi olmadı şimdi Sisi’yle tokalaştılar. Şimdi hala üç koyun güdemezler.

“16 KATRİLYON SİZLERİN GELECEĞİNDEN ÇALINDI”

“11 Millet İttifakı belediyesinin hiçbirisinde oy kaybı olmadığı gibi insanlar orada yaşayanlar mutlu. Çünkü artık çılgın projelere para harcanmıyor. Halkın gerçek ihtiyaçları neyse artık onlara harcanıyor” diyerek sözlerine devam eden Yavaş, bir çocuğun “Dinozorlar” diye seslenmesi üzerine “Evet dinozorları biliyoruz. 16 katrilyon evladım 16 katrilyon. Sizlerin geleceğinden çalındı. Az bir para değil” dedi.

“KÜLLİYE ANKARA HALKINA TÜRK MİLLETİNE AÇILACAK”

Yavaş, “15 Mayıs’tan itibaren hepimizi yeni bir Türkiye, güzel günler bekliyor. Bundan şüpheniz olmasın. İnşallah 13. Cumhurbaşkanı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu oraya oturtacağız. Ve Çankaya’ya çıkacak. Lüksle şatafatla işimiz yok. Külliyeye gidilmeyecek. Külliye inşallah Ankara halkına Türk milletine açılacak” şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı. ANKA