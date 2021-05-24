Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ABB Meclis toplantısında açıklamalarda bulundu. AKP'lilerin tweetlerini tek tek ifşa eden Mansur Yavaş İsrail gündemi ile ilgili eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bir fotoğrafını da gösterdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #mansuryavaş #melihgökçek #canlıyayın #akp #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Mansur Yavaş Melih Gökçek’i canlı yayında rezil etti! Şok fotoğrafını gösterdi!