Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş Mamak Kentsel Dönüşüm projesi ve 2021 projelerinin temel atma, açılış ve tanıtım töreninde konuştu. Melih Gökçek dönemini çok sert eleştiren Yavaş, "Halk bu zihniyetten bıktı" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #mansuryavaş #melihgökçek #abb #ankarabüyükşehirbelediyesi #mamak #haber #siyaset #politika #polemik #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Mansur Yavaş Melih Gökçek’i yerden yere vurdu! “Halk bu zihniyetten bıktı!”