Mansur YAVAŞ Rüşvet Almışmıdır ?





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün "25 milyon lira rüşvet istediler" iddiasına Aygün'ün bugün yaptığı açıklamadaki sözleriyle yanıt verdi. Aygün'ün konuşmasındaki, "O kişiler sizden 25 milyon lirayı kendi ceplerine indirmek için mi istediler?" sorusuna verdiği, "Hayır öyle bir şey yoktur" yanıtının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Yavaş, "Hakikat, yalana, iftiraya ve harama işte böyle diz çöktürür…" dedi. Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları

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