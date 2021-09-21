Mansur Yavaş: Şefkat Evlerimize, kiraladığımız yurt ve otele öğrencilerimizi yerleştirmeye başladık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, barınma sıkıntısı çeken gençler için Şefkat Evleri ile kiraladıkları yurt ve otele öğrencilerin yerleştirilmeye başlandığını duyurdu. Yavaş, geçici konaklama için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne binin üzerinde başvuru yapıldığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilerin barınma sorunuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu.

“Yarınlarımızı bilimin ışığıyla aydınlatacak olan kıymetli evlatlarım” diyerek gençlere seslenen Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin barınma sıkıntısı çeken öğrenciler için başlatılan geçici konaklama imkanlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Şu ana kadar geçici konaklama için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne binin üzerinde başvuru geldiğini ve gelmeye devam ettiğini belirten Yavaş, “Şefkat Evlerimize, kiraladığımız yurt ve otele öğrencilerimizi yerleştirmeye başladık. Sizler hür fikirlerinizle geleceği inşa ederken daima yanınızda olacağım” açıklamasında bulundu.

Ankara’da geçici bir süre hasta refakatçisi veya hasta olarak bulunmak zorunda olan ancak barınacak yeri ve maddi imkanı olmayan yardıma muhtaç kişi ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş yatılı hizmet kuruluşları olan Şefkat Evleri, eğitim-öğretim hayatının başlamasıyla kalacak yer sıkıntısı çeken öğrencilere de açıldı.

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