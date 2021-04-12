Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugünkü oturumunda su zammı tartışması yaşandı. Mansur Yavaş ses kaydını dinleten AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'yi deyim yerindeyse yerden yere vurdu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #mansuryavaş #muratköse #abb #ankara #ankarabüyükşehirbelediyesi #haber #politika #belediye #aski #su #zam #ekonomi #canlıyayın #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Mansur Yavaş ses kaydını dinleten AKP’li Murat Köse’yi yerden yere vurdu!