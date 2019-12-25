Mansur YAVAŞ Sinan AYGÜN Ve Hakkındaki İddialara Neler Dedi !





Sinan Aygün’ün rüşvet iddialarına Mansur Yavaş'dan yanıt: Bunun arkasında iki kişi var

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Gökçek hakkında FETÖ’ye finans sağlamak konusunda savcılığa gideceğiz. Gerçekten FETÖ’yle mücadele edilecekse, sadece yelpaze sallayanlarla, Bank Asya’ya para yatıranların değil, bu para babalarının, güç sahiplerinin, ‘ben istediğim zaman istediğimi yaparım’ diyenlerin ortadan kalkması lazım. İşte o zaman hesap sorma dönemi ortaya çıkacak” dedi.

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