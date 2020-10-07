Mansur Yavaş: Suyun fiyatını 10 TL’ye sabitleyen plan mecliste

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekim Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşiminde su fiyatıyla ilgili bir duyuruda bulundu.

Daha önce sosyal yardım alan ailelere ücretsiz internet verileceğini duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kez su fiyatını aylık 10 tona kadar 10 TL’de sabitleme planı için çalışmaların yapıldığını açıkladı.

160 BİN AİLENİN FATURASI 10 LİRAYI GEÇMEYECEK

Suya zamla ilgili konuşan Yavaş, şunları söyledi;

*Suya zam falan istemedik. Elimizi vicdanımıza koyacağız. 150 ton su kullananlar var. O bu meclise gelecek. Çevre Bakanlığı bunu öneriyor. Dünya kuraklığa gidiyor. Ankara da kuraklığa gidiyor. Hala hobi bahçelerine bir kademe koymadığımız takdirde Ankara’nın suyu var olduğu halde veremiyoruz.

*Altındağ’ın bazı köylerine su veremedik. Yokluğundan değil arkadaşlar. Açıyor musluğu sonuna kadar bahçesini suluyor su ucuz diye. Köylü arıyor biz abdest alamıyoruz diye.

*Ben şöyle bir formülle geleceğim. 10 tona kadar su alanları 10 lirayı geçirmeyceğiz. Bu sosyal yardım alan 160 bin aile için geçerli. Daha ucuz ödeyenler var onunki aynen devam edecek.

*10 tona kadar su kullananlara zam yok. Ama müsaade edin de 10 tondan 15 tondan fazla kullananlar bunun bedelini ödesin. Yukarıdaki köylü, Ahmet ağa, Mehmet ağa susuz kalmasın. 150 ton harcanır mı Allah aşkına bahçe sulamak için.

İLK DEFA YAPILACAK

*Bir diğeri, tam 600 bin tane iskan almamış abonenin aboneliği var. Bunlar da normal vatandaş gibi kullanıyor. Halbuki Türkiye’nin her yerinde bütün belediyelerde inşaat ve iskansız yerlerin tarifesi farklıdır.

*Biz bunu bir miktar artırdığımız zaman fakir fukaraya, 160 bin aileye ucuz su vereceğiz. 10 lirayı geçmeyecek faturası. Ama bu arada da iskansız aileler ve fazla su kullananlar bunun bedelini ödeyecek.

*En azından oradan biz bunu telafi etmiş olacağız. Sosyal bir belediyecilik anlayışıyla Türkiye’de bunu ilk defa bu belediye meclisi yapacak.

ÜCRETSİZ İNTERNET AÇIKLAMASI

Belediyenin sosyal yardım alacaklara ücretsiz internet desteğiyle ilgili de konuşan Yavaş, “Ankara’daki bütün köylere şu anda ücretsiz internet çalışmasına başlıyoruz. 2 ayda hiçbir yerde internetsiz köy kalmayacak. İnternetten ücretsiz yararlanacaklar.

Tüm köylerin hepsine ücretsiz internet hizmeti veriyoruz. Bir diğer çalışmamız da tableti olanların da belediyeden yararlanacağı bir sistemi de Türkiye’de yine ilk biz yapacağız. Türkiye’de ilk defa bütün sosyal yardım alanlara ücretsiz internet vereceğiz” açıklamasında bulundu.

İlginizi Çekebilir Mansur Yavaş çileden çıktı: Ben de seni reddediyorum İlginizi Çekebilir Mansur Yavaş hayata geçirmişti! Filyasyona katılan taksiciler ilk ödemelerini aldı