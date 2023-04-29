Mansur Yavaş: Tek kişinin yönetimiyle varılacak bir yer yok

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu; 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında bugün Isparta’da miting yaptı. Mitinge; Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

“UZUN YILLARDIR SİYASETE HAKİM OLAN NEFRET VE AYRIMCI DİLİ ORTADAN KALDIRMAYA TALİBİZ”

Yavaş, mitingte şunları dile getirdi:

* “Savaşa mı gidiyoruz seçime mi gidiyoruz anlamadık. Normalde siyasi partiler vaatlerini verir, vatandaş bunları dinler hangisinden ikna olursa götürür oraya verir. Son yıllarda seçime girerken söyleyecek sözü bitenler, seçim havasından çıkarıp savaş rüzgarları estirmeye başlıyorlar. Yuh yok, biz iktidara niye gelmek istiyoruz? Uzun yılardır siyasete hakim olan nefret ve ayrımcı dili ortadan kaldırmaya talibiz. Onun için yuh çekmeye değmez.

* ‘Bunlar darbe yapacaklar’, o zaman seçime girmeyelim. Biz seçime bu iktidarı değiştirmek için giriyoruz, bunda ne var. O zaman Meclis’ten seçim kararı almasaydınız. Muhalefete seçime girmek serbest kazanmak yasak, böyle bir mantıkları var. O kadar ayrımcı sözler söylüyorlar ki biz üzülüyoruz, yakışmıyor, hak etmiyoruz da. Biz 21 yıllık iktidarı gördükten sonra onlar gibi düşünmüyoruz, bundan daha normal bir şey var mı? Kalkıp da siyasetin dilini bir savaş diline getirmek ülkemize yakışmıyor.”

“BURADAKİ TARIMI BESLEMEK YERİNE YURT DIŞINDAKİ HANS’I GEORGE’Yİ, ÇİFTÇİLERİ ZENGİN EDİYORLAR”

Yavaş, ABB Başkanı olarak göreve geldiği günden beri iktidarın yapılmayacağını iddia ettiği ama kendilerinin yaptığını söylediği icraatları anlatarak, şöyle devam etti:

* “Yardımları kesecek diye yalan söylediler, şu anda da Aile Bakanlığı’nın yaptığı yardımların hepsini bunlar gelince kesecekler, hayır daha fazlasını yapacağız. Nasıl bizler yapıyorsak halktan yana aldıklarımızı harcıyorsak, bu hükümet de ranttan yana değil halktan yana çalışacak. Hayvancılık ölüyor fiyatlar artıyor, insanlar süt ineklerini kesiyor. Çare bulamıyorlar yurt dışından hayvan, bakliyat getiriyorlar.

* Buradaki tarımı beslemek yerine yurt dışındaki Hans’ı George’yi, çiftçileri zengin ediyorlar. Öyle olunca da sebze fiyatları artıyor. Soğan pahalı diyorsunuz, diyorlar ki soğan kafalılar. İnsanlar aç, artık gıdaya erişemiyor diyorsunuz, tatile gidenlere bakın diyorlar, artık halktan koptu. Bizi Avrupa yapacaklardı, zenginleştireceklerdi. Avrupa ile şurada eşitlediler; hep derdik biz evimize alırken soğanı patatesi çuvalla alırız, Avrupalı tek tek alır diye, şimdi bizim halkımızı da tek tek alır hale getirdiler.

“6’LI MASA NASIL ANLAŞACAK DERKEN KENDİLERİ DE 6’YI BULDU”

* Bir iktidar hatasını kabul eder, sürekli olarak biz kaybedersek şu olur bu olur falan… Siz 2002 yılında iktidara gelirken ülkeye yolsuzluğu, yoksulluğu kaldıracağız dediniz. İnsanlara cennet vaat ettiniz ama şu anda bilin ki insanlara cehennemi yaşatıyorsunuz. Benim bildiğim iyi bir Müslümanın ağzından bal damlar, Müslüman iftira atmaz. Ne oluyoruz bizim söylemediğimiz, yapmadığımız şeylerle böyle iftiralar atılıyor. Yeter artık, ülkemiz yeterince ayrıştı, birliğe beraberliğe ihtiyacımız var. 6 sayın genel başkan yan yana geldi, uzlaştılar. Buna da kızıyorlar, niye kavga mı edelim.

* Sadece ülkeyi iyi yönetmek istiyoruz, bu millet kavgadan da çok şey çekti artık huzura ihtiyaç var. 6’lı masa nasıl anlaşacak derken kendileri de 6’yı buldular. Ama biz uzlaştık, onlarınki öyle değil. İttifaka aldıkları parti için bizim onunla ittifakımız yok, görüşlerine katılmıyoruz… Yan yanasınız, onların görüşlerinin PKK’dan pek da bir farkı yok. Bu İHA’lar bizim, bu milletin parası ile yapılan, milli savunma gücümüz bu hükümet tarafından daha da geliştirilecek. Vay efendim bunları hangara kaldırılacak. Siz önce hangara koyduğunuz S-400’lü bir çıkarın o kadar para verdik değil mi?

“14 MAYIS’TA BİRİNCİ TURDA GENEL BAŞKANIMIZI, KEMAL KILIÇDAROĞLU’NU SEÇİYORUZ”

* Milli politikamız değişmez, sınırlarımız tehdit olduğu müddetçe İHA’lar SİHA’lar daha gelişmişleri teröristlerin ve düşmanın başına yağmaya devam edecek. Sanki babalarının malları. Bütün tuşlara aynı anda bastılar. Bunların yeniden normalleşmesi lazım, normalleşmesi için de bu iktidarın değişmesi lazım. Bu iktidar devam ederse şu anda ekonomik krizi çeken halkımız marketlerde zorluk çekmeye devam edecek. Mutlaka bu ekonomi artık düzeltilmesi lazım.

* Bu saatten sonra geçmiş iktidarın ekonomiyi düzelteceği konusunda en ufak bir güveniniz var mı? Tek kişinin yönetimiyle varılacak bir yer yok, onun için 6 kişi yan yana geldi. Gençler sizlere güveniyoruz. Bir, beraber olacağız, ayrışmayacağız. 14 Kasım’dan (Mayıs) sonra gelecek yönetim de dünya çapında başarılara imza atacak. Bunların boş laflarına bakmayın, en iyisini yapacak, şatafata, israfa artık masraf yok. 14 Mayıs’ta birinci turda Sayın Genel Başkanımızı, Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçiyoruz. 15 Mayıs’ta Kızılay Meydanında toplanıyoruz, Çankaya’ya yürüterek, Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğuna da kendisini oturtacağız.” ANKA