Mansur Yavaş terzileri unutmadı

Belediye Gençlik merkezinde 70 terzi maske dikiyor, 50 terzi daha işe alınacak. Terzilere parça başına ücret ödeniyor. Başkan Yavaş daha önce de EYT’liler, pazarcılar, nakliyeciler, müzisyenler, taksici ve dolmuşçu esnafı, simitçi, kağıt toplayıcıları, gündelik temizlikçiler, engelliler, ve 65 yaş üstü vatandaşlara kampanyalar ile destek vermişti.

Büyükşehir Belediyesi, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal “İki haftadır üretim yapıyoruz. 40 terzi arkadaşımız ile başladık, şimdi 70 oldu. 120 kişiye yükselteceğiz.

Önümüzdeki hafta maske üretimimizi 200 bine çıkarmayı düşünüyoruz. Merkeze kendi makinelerini getiriyorlar biz de lojistik destek sağlıyoruz” dedi.

GELİR KAPISI OLDU

22 yıllık terzi Selda Altıntaş ise şunları söyledi: “Dükkanım vardı. Kapatmak zorunda kaldım. Başkanımız sağ olsun. Bu proje çok gurur verici. Biz de ailemizin geçimini bu şekilde sağlıyoruz.” 8 yıllık terzi Uğur Aydın ise “Bize gelir kapısı oldu. Başkanımız Mansur Yavaş’a minnettarız” dedi.