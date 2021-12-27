Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu türkü söylüyor… “Uyan uyan Gazi Kemal, güzel günler yakında!”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte Ankara’nın taşına bak türküsünü söyledi.
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu ile birlikte türkü söyledikleri anların videosunu “Uyan uyan Gazi Kemal, güzel günler yakında” mesajı ile paylaştı.
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