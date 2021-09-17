Mansur Yavaş’a AKP-MHP oylarıyla bir engel daha

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5 bin adet açık hava ilan panosu (billboard) ile 3 bin adet kapalı otobüs durağının 10 yıllık süreyle kiraya verilmesini istedi. ABB Meclisi’ne getirilen talep AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi. ABB’nin talebi kabul edilseydi, Belediye’ye her ay toplam 2.5 milyon lira kaynak oluşturulabilecekti.

Deniz AYHAN

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5 bin adet açık hava ilan panosu (billboard) ile 3 bin adet kapalı otobüs durağının 10 yıllık süreyle kiraya verilmesini istedi. ABB Meclisi’ne getirilen talep AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi. ABB’nin talebi kabul edilseydi, Belediye’ye her ay ekstra 2.5 milyon lira kaynak oluşturulabilecekti.

GÖKÇEK DÖNEMİNDE AİLELERE VE VAKIFLARA UCUZA VERİLMİŞTİ

Gökçek döneminde billboardlar ve taşınmazlar kişilere, ailelere ve vakıflara uzun süreli ve ucuz kira ücretleriyle verilirken, ABB’nin yapmak istediği açık ihale bu karar ile engellenmiş oldu.

ABB yönetiminin 5 bin adet açık hava ilan panosu (billboard) ile 3 bin adet kapalı otobüs durağını, ABB TV’de canlı yayınlanacak açık ihale yöntemiyle 10 yıllık süreyle kiraya verilmesi isteği, Meclis’te çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti ve MHP’li üyeler tarafından reddedildi.

Ret kararına gerekçe olarak Belediye Encümeni’nden 3 yıllık kiralama kararı alınabilmesi gösterilirken, Millet İttifakı üyeleri açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek kiralamanın yatırım maliyetlerini karşılaması ve Belediye’ye kaynak oluşturması için istenen 10 yıllık kiralama kararının reddedilmesine tepki gösterdi.

“ANKARALIYA GİDECEK HİZMET ENGELLENDİ”

Karara tepki gösteren ve geçmişte şahıslara kiralanan yerlerin artık belediyeye gelir getireceğini belirten CHP Etimesgut Meclis Üyesi Ertan Işık, Meclis’te yaptığı konuşmada “Aradaki fark, siyah ve beyaz kadar açık. Biri kamunun faydasına diğeri de ne olduğu belli olmayan vakıflara ve şahıslaraydı” dedi.

Işık konuşmasına şöyle devam etti: “Ankara Büyükşehir Belediyesine yapılacak uzun vadeli ihaleden gelecek para Ankaralının parası. Burada belediye başkanının hiçbir şekilde şahsi çıkarı yoktur. Ya burada şahıslara verilmiş. İsmini vermeyeceğim vakıflara verilmiş. 29-30 yıl. İnsan biraz bunları düşünür. Ankara Büyükşehir Belediyesine para gelecekse ret, Ankara Büyükşehir Belediyesi kasasından bir para çıkacaksa evet. Ankaralılar bizi bu meclisler yayınlandığı için görüyor. 10 yıllık yapılsaydı Ankara’daki bir sürü kanalizasyon çalışmasına, suyu olmayan köylere o paralar gidecekti. Ret oyu vererek, 3 yıl yapılmasını sağlayarak Ankaralılara gidecek hizmet engellenmiş oldu.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait onlarca yerin eski dönemde, Belediye Başkanı’nın eşi Nevin Gökçek’in onursal başkanı olduğu SOS Vakfı’na, Korkutata ailesine ve spor kulüplerine 10 ila 25 yıllık süreyle ve ucuz ücretlerle kiralandığı biliniyor.

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