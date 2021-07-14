Mansur Yavaş’a “Geleceğin cumhurbaşkanı” dedi! “Gençlerin aklını almaya talibim!”





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği “Gençlik Buluşmaları”na katıldı. Ankaralı gençlerle bir araya gelerek keyifli sohbetler eden Yavaş, “Büyükler hep size akıl verirler. Ben akıl vermek yerine gençlerin vereceği aklı almaya talibim” dedi. Mansur Yavaş ile selfie çekinen bir genç Yavaş'a "Geleceğin cumhurbaşkanı" diye seslendi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #mansuryavaş #cumhurbaşkanı #gençler #haber #ankara #yurttaştv