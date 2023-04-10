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10 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineMansur Yavaş'ı hedef alan AKP'li Murat Köse'yi pişman etti! "Ne haddine ya...

Mansur Yavaş’ı hedef alan AKP’li Murat Köse’yi pişman etti! “Ne haddine ya ne haddine!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Mansur Yavaş’ı hedef alan AKP’li Murat Köse’yi pişman etti! “Ne haddine ya ne haddine!”

Alaturka Online
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