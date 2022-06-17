Mansur Yavaş’ı hedef alan kaymakama tepki: AKP ilçe başkanı gibi siyaset yapıyor

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara’da sel felaketiyle zarar gören Akyurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Kaya, ilçe kaymakamının Mansur Yavaş’ı hedef alan sözlerine değinen Kaya, “Akyurt Kaymakamı ise bir kamu çalışanı olduğunu unutup Büyükşehir Belediye Başkanının çalışmadığını söyleyerek, AKP ilçe başkanı gibi siyaset yapıyor. Yaptığım incelemelerde, Ankara Büyükşehir Belediyesinin halkçı belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiğini, halkın derdine derman olduğunu, yapılan engelleme ve karalamamaları boşa çıkardığı tanıklık ettim” dedi.

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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara’da yaşanan sel felaketinde zarar gören ilçelerden biri olan Akyurt’ta, İlçe Başkanı Filiz Geygel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Atalay ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Kara ile birlikte bir dizi incelemelerde bulundu.

İncelemeleri sonrasında açıklamalarda bulunan Kaya, “Akyurt Belediyesi kedi sorumluluk alanındaki görevlerini yapmadığı gibi Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetleri de engellemeye çalışıyor. Ancak halk Büyükşehir Belediyesi’nin her alanda aktif bir şekilde çalıştığını, ahırlara kadar temizlediği ifade ediyorlar” ifadelerini kullandı.

İlçe kaymakamının, Mansur Yavaş’ı hedef alan sözlerine değinen Kaya, “Akyurt Kaymakamı ise bir kamu çalışanı olduğunu unutup Büyükşehir Belediye Başkanının çalışmadığını söyleyerek, AKP ilçe başkanı gibi siyaset yapıyor. Mansur Yavaş’ın hiçbir ayrım yapmadan hizmeti vatandaşın ayağına götürdüğünü söylüyorlar. Yaptığım incelemelerde, Ankara Büyükşehir Belediyesinin halkçı belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiğini, halkın derdine derman olduğunu, yapılan engelleme ve karalamamaları boşa çıkardığı tanıklık ettim” dedi.

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