



Mansur Yavaş'ın 10 Dakikalık Efsane Siyaset Konuşması

Ankara Büyükşehir Bellediye Başkanı Mansur Yavaş Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası Hukuk Çalışmaları topluluğu IURIS AGORA etkinliğine katıldı.

Mansur Yavaş : Eğer hukuk yoksa, ekonomide yoktur

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katıldığı bir programda , "Biz devlet memuruyuz. Bakmayın kocaman sıfatlar yakıştırılmasına. Bizim herhangi bir memurdan farkımız yok, maaşımızı da siz ödüyorsunuz" sözleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , katıldığı bir programda yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Başkan Mansur Yavaş, konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak herhangi bir memurdan farkının olmadığını belirtirken, "Bunu özellikle anlatmak istiyorum. Biz sizin paranızı harcıyoruz ve devlet memuruyuz. Bakmayın kocaman sıfatlar yakıştırılmasına, protokolde oturulmasına. Bizim herhangi bir memurdan farkımız yok, maaşımızı da siz ödüyorsunuz. Yaptığımız bütün işlerin parası da sizden çıkıyor" diye konuştu. Başkan Mansur Yavaş'ın bu sözleri sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.