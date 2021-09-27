Mansur Yavaş’ın çağrısı sonrası 3 günde 6 bin başvuru

“Üniversite Ankara’da okunur” diyerek çağrı yaptığı öğrencilerin barınma sorununu çözüm üreten Mansur Yavaş, üniversiteyi okumak için Başkent’e gelen ancak konaklama sorunu yaşayan öğrencileri; Şefkat Evleri, kiralanan otel ve yurtlara yerleştirdiklerini açıkladı. Konferans Salonu’nda karşılanan ve kayıt işlemleri yapılan öğrencilerle bir araya gelen Yavaş, “Bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi de sizin anne ve babanızdır” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yavaş, “Üniversite Ankara’da okunur” çağrısının ardından üniversiteyi kazanarak Başkent’e gelen öğrencilerin en temel ihtiyaçlarının başında yer alan barınma sorununu da çözmek için Büyükşehir Belediyesinin imkanlarını seferber etti.

Ankara’ya üniversite okumak için gelen ancak kalacak yer sorunu yaşayan öğrencilerle kayıt işlemlerinin yapıldığı Konferans Salonu’nda bir araya gelen Yavaş, “İnşallah kimseyi açıkta bırakmayacağız. Belediyenin diğer işlerini bir kenara bıraktık önceliğimiz öğrencilerimiz. Bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi de sizin anne ve babanızdır” dedi.

ÜÇ GÜNDE 6 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

Geçici konaklama işlemleri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülürken, 3 günde 6 binden fazla başvuru yapıldı.

Gelen yoğun talep üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ’de karşıladığı birçok öğrencinin dışında Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunarak Ankara’ya gelen öğrencileri Konferans Salonu’nda ağırlayarak kayıt işlemlerini yapıyor. Başkent’teki tarihi ve kültürel yerler başta olmak üzere ulaşım hakkında bilgilendirilen öğrenciler; Şefkat Evleri, kiralanan otel ve yurtlara Büyükşehir Belediyesinin araçlarıyla götürülerek yerleştiriliyor.

“BUNDAN SONRA ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE SİZİN ANNE VE BABANIZDIR”

Konferans Salonu’nda öğrenci ve velilerle sohbet eden Yavaş, Başkent’te okumaya gelen ve barınma sorunu olan öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

*Ankara’daki bütün oteller, yurtlar veya yurt olabilecek yerlerin hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Belediyemizin elinde olan yerleri de tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah kimseyi açıkta bırakmayacağız.

*Gençlerimizle bundan sonra da irtibatta olmaya devam edeceğiz. Çünkü belediye bir şehrin hem annesi hem de babasıdır. Anne ve babalarınız bizlere emanet etti sizleri. Bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi de sizin anne ve babanızdır.

*Sadece yurt, barınma sorunu değil bundan sonra eğitim hayatınızda da herhangi bir sıkıntı yaşarsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

*Biz gençlerden sadece başarı bekliyoruz. Sorun giderilinceye kadar çocuklarımızın sıkıntılarıyla ilgileneceğiz.

*Buradaki hiçbir arkadaşımız başka işle ilgilenmiyor. Belediyenin diğer işlerini bir kenara bıraktık önceliğimiz öğrencilerimiz.

ÖĞRENCİLER DE AİLELERİ DE RAHAT BİR NEFES ALDI

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde birçok ihtiyacı giderilen öğrenci ve veliler, barınma sorununun çözülmesi nedeniyle derin bir nefes aldı.

Şu ana kadar bin 500’ün üzerinde öğrenci yurt ve otellere yerleştirilirken, geçici barınma sorununu çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Umut Topal: 20 yıllık hayatımda bir devlet dairesinde ilk defa insan muamelesi gördüm. Bize, yurtlarımız henüz hazır değil diyebilirlerdi ama mağdur etmemek için otele bile yerleştiriyorlar. Karnınız açsa sıcak çorba ikram ediyorlar. Bura olmasaydı seçeneğim okulumu dondurmaktı, başka seçeneğim yoktu.

-Şule Çakar: Burayı Mansur Yavaş’ın Twitter’ından gördüm. Çok basit ve kolay ilerleyen bir süreçti, çok yardımcı oldular.

-Sami Çakar: Ben çok şaşırdım açıkçası. Geldim, yemek var, simit ikramı var, çay ikramı var. Bir de yurt da garanti dendi. Mansur Yavaş’tan Allah razı olsun.

-Enes Coşar: Burada çok güzel karşılandım. Ülkemde ilk defa kendimi değerli hissettim. Burada ilgi alaka süper… Burası olmasaydı, gitmeyecektim çünkü başka bir imkanım yok, kalacak yerim yoktu.