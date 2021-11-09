Mansur Yavaş’tan AKP’li üyeye tarihi cevap: Sokağa çıktığım zaman başım dik gezmek en büyük gururum!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kendisini eleştiren AKP'li Murat Akça'ya tarihi yanıt verdi Eski yönetimin yaptıklarını hatırlatan Yavaş, 'Sokağa çıktığım zaman başım dik gezmek en büyük gururum!' dedi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #mansuryavaş #ankara #ankarabüyükşehirbelediyemeclisi #polemik #akp #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Mansur Yavaş’tan AKP’li üyeye tarihi cevap: Sokağa çıktığım zaman başım dik gezmek...