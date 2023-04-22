Mansur Yavaş’tan AKP’ye olay SİHA cevabı! “İHA’lar SİHA’lar Kandil’in başına füze olarak yağacak!”
AnasayfaAlaturka OnlineMansur Yavaş'tan AKP'ye olay SİHA cevabı! "İHA'lar SİHA'lar Kandil'in başına füze olarak yağacak!"
Mansur Yavaş’tan AKP’ye olay SİHA cevabı! “İHA’lar SİHA’lar Kandil’in başına füze olarak yağacak!”
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