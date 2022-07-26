Mansur Yavaş’tan Ankapark paylaşımı: Mücadelemiz bugün başlamadı

Ankapark tartışmalarıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankapark mücadelemiz bugün başlamadı” dedi.

Sozcu.com.tr

Ankapark, 18 Temmuz 2022 tarihinde mahkeme tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi‘ne devredilmişti. Ankapark’ın kapılarını halka açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kullanılmayan tema parkın 801 milyon dolara mal edildiğini açıklamıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankapark hakkında en doğru kararı Ankara halkı karar verecek” açıklamasında bulunmuştu.

“MÜCADELEMİZ BUGÜN BAŞLAMADI”

Mansur Yavaş, tartışmalarla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Ankapark ile ilgili farklı zamanlarda yaptığı açıklamaların video derlemesini paylaşan Yavaş, “Ankapark mücadelemiz bugün başlamadı. Seçim öncesinden beri vergiler hurda yığını olmasın diye çabalıyoru. Bu mücadelenin sonunda Ankapark, 18 Temmuz’da mahkeme kararıyla teslim edildi. Ankara halkı için en doğru kararı vereceğiz” dedi.

İNTERNET SİTESİ AÇILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankapark’ın mahkeme tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiği 18 Temmuz’a tarihine gönderme olarak “18Temmuz2022.com” internet sitesini yayına açtı. İnternet sitesine Ankapark’a harcanan paranın detaylı bir sunumu yer alıyor.

BAKAN KURUM’UN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un “Ankapark’ın içler acısı halinden Belediye Başkanı’nın hiç mi sorumluluğu yok?” sözleri tartışma yaratmıştı. Bakan Kurum’a yanıt veren Yavaş, “Ankapark’ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir” demişti.

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